Жирков хочет открыть музей: «Основное направление – Великая Отечественная война. Может, в 80 лет открою»
Юрий Жирков рассказал о желании открыть музей.
– Вы еще думаете открыть свой исторический музей?
– Очень хочу открыть музей, но пока нет времени. Еще тяжело с помещением, точнее, с его строительством. Основное направление – это Великая Отечественная война. Может быть, в 80 лет открою исторический музей.
– Не думали затронуть другие исторические события?
– У меня денег не хватит, – смеясь сказал бывший игрок сборной России.
Жирков о молодых футболистах: «Спросить нечего, не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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