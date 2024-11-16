Юрий Жирков рассказал о желании открыть музей.

– Вы еще думаете открыть свой исторический музей?

– Очень хочу открыть музей, но пока нет времени. Еще тяжело с помещением, точнее, с его строительством. Основное направление – это Великая Отечественная война. Может быть, в 80 лет открою исторический музей.

– Не думали затронуть другие исторические события?

– У меня денег не хватит, – смеясь сказал бывший игрок сборной России.

Жирков о молодых футболистах: «Спросить нечего, не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор»