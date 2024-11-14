Жирков о Мичкове в НХЛ: «Нравится, как он забрасывает, отдает передачи. Пусть так дальше продолжает»
Юрий Жирков высказался об игре нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова.
19-летний хоккеист набрал 12 (5+7) очков в 14 играх сезона в НХЛ.
«Мичков после «Чисто Питера» и уехал в НХЛ. Пока мне нравится, как он забрасывает, отдает передачи. Пусть так дальше продолжает.
Продолжаю ли следить за «Ред Уингз»? Смотрю игры, когда время не позднее. Болею еще со времен Русской пятерки», – сказал бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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