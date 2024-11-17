Агент Минасов: «Локомотив» мне должен 50 000 евро за переход Лимы, пускай все узнают. За 50 тысяч неинтересно идти в суд»

Агент Арсен Минасов вспомнил, как Франсиско Лима переходил в «Локо» в 2004 году.

– Тяжело было уговаривать Лиму переехать в Россию?

– Очень легко, все быстро и гладко произошло. Маминов получил травму, и «Локомотиву » нужна была срочная замена.

Я им предложил Лиму . Они сначала не поверили, что я привезу его в Россию. Через десять дней Лима был в России.

– Он был игроком «Ромы» – одного из лидеров той Серии А. Какая была мотивация ехать в Россию?

– Лима хотел контракт на два года, а «Рома» давала только на год. Ему было 32, и этот пункт было очень важным для него.

Он в «Локомотиве» получил контракт на два года. Зарплата была такая же, как в «Роме» – 1 миллион евро в год.

– Сколько тогда заработали на этой сделке?

– Нисколько. По сегодняшний день «Локомотив» мне должен за этот переход. Еще не выплатили 50 тысяч евро.

– В CAS не обращались?

– А зачем? Пускай все узнают, что «Локомотив» мне до сих пор деньги должен. За 50 тысяч неинтересно идти в суд.

– Но вы так и свои деньги не вернете.

– Ничего страшного. Я от этого богаче не стану. Пускай те руководители, что брали на себя обязательства, подумают об этом. Хотя они, скорее всего, не думают, для них, похоже, это нормально

– А кто был тогда руководителем клуба?

– На тот момент, президентом «Локомотива» был Валерий Филатов . Именно он брал на себя обязательства. А Хасанби Биджиев , нынешний главный тренер «Динамо» Махачкала, был техническим директором, – сказал Минасов.

Напомним, Лима в 2004 году перешел в «Локомотив» из «Ромы». В составе железнодорожников полузащитник провел 50 матчей и отдал одну голевую передачу.