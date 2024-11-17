Зара: «Стадионом «Краснодара» гордится вся страна. Это одно из самых красивых и масштабных сооружений мира» 

Зара высоко отозвалась о стадионе «Краснодара».

Заслуженная артистка России Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, исполнила гимн РФ перед началом товарищеского матча с Брунеем (11:0), который прошел на арене «быков».

«Очень волнительно, грандиозно, и я под большим впечатлением. Я впервые на стадионе «Краснодар », наслышана о нем, что это одно из самых красивых и масштабных сооружений мира. Здорово, что оно в нашей стране.

Я знаю, как Краснодарский край гордится своим стадионом. Этим стадионом гордится вся страна. Отдельное спасибо Сергею Николаевичу Галицкому за это сооружение и то, что так обустроили территорию вокруг стадиона. Я под большим впечатлением.

Тем более я не просто побывала в гостях, а исполнила гимн России, и для меня это большая честь. Дело в том, что гимн исполнять волнительно и ответственно везде, но на стадион пришло больше 30 тысяч болельщиков, и я хотела, чтобы все прозвучало так, как должно было прозвучать. Поскольку люди ко мне подходили и говорили добрые слова, видимо, я справилась со своей задачей, – сказала Зара.