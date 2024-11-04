«На стадионе «Краснодар» атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене». Форвард «Махачкалы» Касинтура о стадионах
Эгаш Касинтура сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре.
«Газпром Арена» — хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно еще лучше.
Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре. И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», — сказал нападающий махачкалинского «Динамо» после гостевого матча с «Зенитом» (1:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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