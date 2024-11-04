«На стадионе «Краснодар» атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене». Форвард «Махачкалы» Касинтура о стадионах

Эгаш Касинтура сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре.

«Газпром Арена » — хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно еще лучше.

Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре . И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», — сказал нападающий махачкалинского «Динамо » после гостевого матча с «Зенитом » (1:2).