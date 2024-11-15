Черчесов о тактике сборной Казахстана: «В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером»

Станислав Черчесов высказался о настрое сборной Казахстана на атаку.

В четверг команда уступила Австрии (0:2) в Лиге наций УЕФА. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у нее 4 сухих поражения и ничья со счетом 0:0.

«В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером. Другое дело, что есть определенный наигранный опыт.

Знаю, что чтобы играть в схему с тремя защитниками, должно быть много игроков топового уровня, чтобы мы смогли что-то предъявить сопернику. Ваша любовь понятна, но мы будем идти своим путем», – сказал Черчесов .