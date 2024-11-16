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Роналду о Португалии в Лиге наций после 5:1 с Польшей: «Непобедимые на пути к четвертьфиналу!»

Криштиану Роналду высказался о выходе сборной Португалии в 1/4 финала Лиги наций.

Португальцы разгромили Польшу (5:1) и досрочно заняли первое место в группе 1 дивизиона А, набрав 13 очков в 5 матчах.

«Непобедимые на пути к четвертьфиналу!» – написал форвард сборной Португалии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЛига наций УЕФА
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