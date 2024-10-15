«Пари НН» и Живоглядов расторгли контракт. Защитник не провел ни одного матча в этом сезоне
«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Живоглядова.
«Защитник Дмитрий Живоглядов завершил свои выступления в ФК «Пари Нижний Новгород». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.
Живоглядов провел за нашу команду 17 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.
Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне 30-летний футболист не провел ни одного матча. Статистику Живоглядова можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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