«Пари НН» и Живоглядов расторгли контракт. Защитник не провел ни одного матча в этом сезоне

«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Живоглядова.

«Защитник Дмитрий Живоглядов завершил свои выступления в ФК «Пари Нижний Новгород». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Живоглядов провел за нашу команду 17 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне 30-летний футболист не провел ни одного матча. Статистику Живоглядова можно найти здесь .