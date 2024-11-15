Касадо – новый опорник «Барсы». Его прозвали испанским Киммихом и пираньей

Полный профайл.

21-летний Марк Касадо – новый непопсовый герой «Барселоны». Знакомимся с парнем.

Первые шаги Касадо: спал с мячом, чуть не провалил просмотр

Марк родился в деревне Сан-Пере-де-Вилемажор, это муниципалитет Барселоны с населением меньше пяти тысяч человек. У него нет каких-то невероятных историй из детства: жил с отцом Альбертом и мамой Анной. Вскоре родилась младшая сестра. Они очень близки.

Именно мама Анна привила Марку страсть к футболу, а в шесть лет отдала в местный «Виламайор». Именно там Касадо получил самый ценный совет в жизни: если хочет стать профи, то должен любить это дело всем сердцем и засыпать с мячом. Мальчик воспринял все слишком буквально. Он годами брал мяч с собой в кровать. «Однажды он положил грязный мячик в постель, – смеялась мама. – Конечно, я отругала его, скинула мяч с кровати. А Марк обернул его в газету и положил обратно!»

Касадо впитывал каждое слово тренеров. В 12 лет его пригласили в «Дамм», это неофициальная вторая команда Ла Масии. В основном там играют те, кто пока не тянет академию «Барсы», но имеет потенциал для дальнейшего перевода. Например, именно там начинал вингер Ильяс Ахомаш: не впечатлил детских тренеров «Барсы», на два года перешел в «Дамм», потом вернулся в клуб. В итоге дорос до основы. Сейчас играет за «Вильярреал».

Проведя год в «Дамм», Касадо все-таки прошел в Ла Масию. Его нашел Жорди Роура – заметный персонаж для «Барсы»: работал аналитиком при Пепе Гвардиоле, помощником Тито Вилановы и даже временно подменял Тито, пока главный тренер проходил лечение. С 2014-го по 2021-й отвечал за всю молодежь «Барселоны». Жорди увидел талант Касадо не сразу, но Аурели Альтимира, его правая рука в том цикле, настоял на приглашении. «Марк не был нашим самым ярким игроком. Он был самым умным», – вспоминал экс-координатор Ла Масии.

Дуэт Роуры и Альтимиры нашел Касадо, Ламина Ямаля, Гави, Пау Кубарси, Алехандро Бальде, Фермина Лопеса, Марка Берналя и Эктора Форта.

Хотя с Касадо вышло непросто. Жорди сомневался в Марке, так что устроил товарищеский матч с «Даммом», хотел оценить парня. Касадо вышел и не реализовал пенальти. Однако играл так уверенно, что координатор «Барсы» растаял. Он вспоминает, что парня выделяло не только мышление, но и невероятная физическая подготовка. Марк говорит, что на ежедневных тренировках настаивал папа: «Мне не нравилось, но папа заставлял меня пахать. Благодарен ли я? Очевидно!»

Касадо помешан на физике. Во многом из-за опасений Хави

Марк попал в академию «Барсы» в 13 лет, через четыре года играл за команду до 19 лет, а потом стал ее капитаном. Рядом росли Хави Симонс, Фермин Лопес, Алекс Валле, Илайш Мориба и Шади Риад – все они в один голос говорят, что он прирожденный лидер. Сам Касадо стесняется и отвечает, что просто делал то, что должен капитан.

Летом 2022-го, аж в 19 лет, Марка перевели в «Барсу Б», где он познакомился с тренером Рафаэлем Маркесом. Это поворотный момент. «Благодаря Маркесу я сейчас заигран за «Барсу», это он помог мне поверить в свои силы, – рассказывал сам Касадо. – Он делал меня лучше во всех планах. Рафа снова показал мне, насколько важна работа за пределами поля. Он не давал мне расслабиться. Я никогда его не забуду».

«Когда Марк на поле, то это одна команда. Когда Марка нет – совсем другая», – ответный комплимент Маркеса.

Именно Рафа раскрыл Касадо с новой стороны. В интервью Relevo тренер рассказывал: «Все считали его очень умным игроком. Но даже не пытались использовать это». Однажды Рафа спросил у Марка мнение по игре, на что тот выдал пламенный тактический анализ. Маркес остался в приятном шоке и с тех пор постоянно подключал Касадо к обсуждению планов на матч. Марк в ответ еще сильнее прокачивал чтение игры: «Я стал чаще смотреть матчи Бускетса и Хави. Старался наблюдать именно за их движениями. Это очень помогло».

В итоге Касадо провел 30 матчей за «Барсу Атлетик», а его талант впервые заметил Хави и вызвал Марка на матч ЛЧ с «Викторией Пльзень» – дал отыграть 26 минут.

Но нет, новичка не перевели в главную «Барсу». Так что 20-летний Марк сидел в дубле, пока Педри и Гави сверкали. Хави не спешил: «У него есть все качества. Он может стать частью первой команды, но еще слишком молод для нас. У нас огромная конкуренция. Я верю в него, отчетливо виден лидерский характер, но пока рано».

Марк остался в «Барсе Б», стал капитаном. Когда Хави искал игрока в опорную зону, то рассматривал Касадо, но поставил на номинального защитника Андреаса Кристенсена. Этого не поняли ни Марк, ни Маркес, ни президент Жоан Лапорта. Но тренер «Барселоны» настаивал на своем – спешить нельзя.

Касадо ждал шанс и, когда подвернулась возможность, поговорил с Хави. После чего Марк начал усиленно работать с тренером по физподготовке. Он тщательно заботится о теле и сидит на диете, называет это необходимостью для футболиста. Почти все испанские инсайдеры подтверждают, что именно Хави настоял на сохранении Касадо. Когда пришел Ханси Флик, то физика Марка просто поразила немца. Он был в шоке.

Как Флик использует Касадо? Ханси ценит универсальность и объем в обороне

Чтобы понять феномен Касадо, сначала разберемся с его ролью в нынешней «Барсе» Флика.

Немец при владении уже активно использует его универсальность. По ходу сезона Марк появлялся на разных позициях в структуре 3-1-5-1 .

Когда был здоров Марк Берналь (и в редких случаях после его травмы, как против «Монако» до удаления Эрика Гарсии) Касадо становился одной из трех формальных десяток и располагался выше. При таком сценарии он чаще сам искал пространство между линиями или за спиной защитников (при этом опускания в опорную зону все равно оставались).

Потом испанец адаптировался к роли единственного опорника и располагался над первой линией в начале атаки. Он становился полноценным диспетчером и направлял мяч в нужные зоны.

Ситуативно по ходу матчей «Барселона» возвращалась к идеям Хави и перестраивалась на 3-2-4-1. Обычно именно уходы Марка ниже с позиции десятки и позволяли создать квадрат в центре поля (как на примере против «Валенсии»). В других случаях он уже был там (когда начинал как шестерка).

После восстановления Френки де Йонга у них образовалась стабильная пара в опорной зоне. Так играли во втором тайме в класико, против «Црвены Звезды» и с «Сосьедадом» до перерыва. Голландец чаще двигал мяч на рывках, а Касадо отвечал за ритм атак через передачи.

Весь широкий диапазон движения Марка при владении заметен на его тепловой карте.

При обороне перестановок гораздо меньше.

Независимо от позиции при владении (опорник или одна из десяток) без мяча Касадо остается в опорной зоне . Он действует персонально по десятке, форварду или инсайду, страхует агрессивных вингеров «Барсы» при передаче во фланг (те поднимаются выше всех и накрывают центральных защитников) и опускается в линию защиты при рывках за спину.

Еще одна интересная деталь – чаще именно Марк остается ниже партнера по позиции. Так было против 4-3-3 «Вальядолида» (Педри поднимался за одной из восьмерок на помощь Роберту Левандовскому и Дани Ольмо).

Похожий момент случился и против «Жироны». Левый защитник хозяев Мигель Гутьеррес уходил в середину, поэтому за ним высоко поднимался Жюль Кунде. Касадо садился в линию обороны, а Педри выше опекал хавбека Ивана Мартина.

«Касадо просто невероятный. Он хорош в обороне и с мячом при владении. Марк хочет становиться лучше и постоянно учиться. Благодаря менталитету его можно назвать настоящим продуктом Ла Масии», – восхищался Флик после разгрома «Баварии» в ЛЧ (4:1). Ханси получил максимально разностороннего игрока . Касадо может сыграть на разных позициях в атаке (опорник или десятка) и иногда отвечает за ситуативный переход на 3-4-2-1, а в обороне покрывает огромный объем в центре поля.

В чем Касадо особенно хорош? Марк топово контролирует темп атак, умно открывается и читает игру в обороне

После рассуждений о роли Касадо перейдем к описанию его сильных качеств. Есть три направления: контроль темпа и продвижение, умные открывания и полезность без мяча .

Первый тезис связан с умениями Марка в организации атак. Он эффективно направляет владение в менее насыщенные зоны и сохраняет спокойствие под серьезным давлением. Испанец очень редко теряет мяч в простых ситуациях.

Точность передач далеко не всегда отражает уровень игрока (для полноценной оценки нужно смотреть продвинутую статистику), но в случае с Касадо показатель стоит упомянуть. В Ла Лиге Марк выдал 89,9% точных пасов и почти попал в топ-10 лиги, хотя его конкурентами были защитники. Из опорников его опередили только Орельен Тчуамени (92,7%, но француз иногда появлялся в центре обороны), Мартин из «Жироны» (91,4%) и Фран Бельтран из «Сельты» (90,3%).

При этом Касадо не только находит безопасные варианты, а еще и разнообразно продвигает мяч. Да, рискует далеко не всегда, но если пробует, то получается мощно.

Он замечает открывания партнеров между линиями и видит рывки в бреши между защитниками, награждая такое движение передачами низом. Вот против «Сосьедада» заметил одинокого Рафинью левее и вывел бразильца на свободное пространство.

Марк владеет и закидушками за спину вместе с переводами на другой фланг. Так «Барселона» создает остроту (Рафинья, Ольмо и Педри чувствуют момент для начала рывка) или выходит из-под прессинга.

Ассист на Рафинью в игре с «Баварией» – идеальное сочетание двух сценариев. Получилось выбраться из-под давления и одновременно доставить мяч Рафинье в изоляцию с Рафаэлем Геррейру.

Неслучайно в академии испанца в шутку называли Йозуа Киммихом. «Я немного похож на Киммиха. А еще в прошлом сезоне играл на позиции правого защитника, поэтому все любят шутить про это», – объяснял Касадо. Сравнение напрашивается и в контексте его навыков при владении.

Второй аргумент основан уже на перемещениях Марка на поле. За ними стоит наблюдать отдельно во время матчей.

В начале атаки он не пассивен, а постоянно ищет возможность избежать опеки и получить мяч без моментального давления. Даже если дальше последует пас ближнему игроку, «Барселона» все равно постепенно выманивает соперника выше и резко вскрывает разрывы в прессинге.

Но интеллект Касадо проявляется не только в умении получить мяч без сопротивления при построении атаки. Марк сам грамотно определяет слабые места в структуре соперника и намеренно двигается в эту зону. Особенно это было заметно, когда он выходил на позиции десятки.

Здесь он заметил, как Вандерсон выдернулся за Ямалем, и еще в момент паса Пау Кубарси на Ламина направился за спину бразильцу.

Опорник «Монако» Денис Закария прочитал его движение, но Касадо все равно выкрутился и в касание отдал на Левандовского в центр.

Сам игрок называет одной из причин своего прогресса работу с Фликом . «Я все еще адаптируюсь. Но стараюсь делать все возможное в каждой игре. Флик вселил в меня уверенность и очень четко объяснил, чего он хочет от меня в любой ситуации», – размышлял Марк.

Ну и третий козырь – бешеная работоспособность в обороне. Касадо без мяча успевает практически везде. За это даже получил прозвище «пиранья» внутри команды.

Это выражается и в статистике. По базовым показателям Марк оказался среди лидеров «Барселоны».

Но статистика не всегда отражает главное качество испанца без мяча – чтение игры. Часто даже без отборов или перехватов Касадо приносит много пользы.

Это проявляется в ситуациях, когда Марк заранее видит бреши в структуре и сразу выдвигается на подстраховку. Если пас пройдет, то он сразу накроет соперника, но часто атаку разворачивают в другую сторону, когда видят своевременное смещение Касадо.

Для агрессивной структуры прессинга «Барселоны» это жизненно необходимое умение. Пространство на флангах из-за высоких позиций вингеров – осознанный риск Флика, а работоспособность испанца позволяет избежать части проблем.

«Барселона» явно была лучше. Мы не нашли выхода из-под такого высокого давления, когда оба вингера смещаются в центр и атакуют центральных защитников», – признал главный тренер «Жироны» Мичел после поражения 1:4. Такая похвала фактически подчеркивает влияние Касадо – без его объема агрессия вингеров не была бы настолько эффективной.

Еще одно достоинство Касадо в обороне – умение отследить рывок за спину и вовремя сесть в линию. Так он снижает нагрузку на защитников и делает «Барселону» устойчивее без мяча.

Марк сканирует ситуацию вокруг и внимательно следит за движением соперников. А еще благодаря резкости способен при необходимости исправить положение и догнать игрока впереди.

Против «Црвены Звезды» он опустился в зону между Жераром Мартином и Иньиго Мартинесом за вингером Силасом Мвумпой и перекрыл возможность закидушки ему на ход.

Вот и все причины, почему Марк так крут. Он топово направляет атаки и продвигает мяч, непредсказуемо двигается и покрывает огромный объем без мяча.

Какие есть опасения по Касадо? Прогрессу может помешать конкуренция и проблемы команды без мяча

Сейчас Касадо игрок основы и один из ключевых исполнителей при Флике. Но будет ли так весь сезон? Есть два опасения – конкуренция и командная надежность в обороне .

В центре поля у «Барселоны» сумасшедший выбор. У Флика намечается приятная головная боль.

На две позиции в опорной зоне есть Касадо, Педри, Де Йонг и Гави, Гарсия и Андреас Кристенсен вернутся в декабре, а весной оправится от травмы Берналь. При всей нынешней полезности нет гарантий, что Марк останется игроком старта.

Касадо спасает его универсальность (может выйти на позиции десятки), но и здесь ситуация не легче. Рафинья – железный вариант, а на два других места претендуют еще Ольмо, Педри, Лопес, Пабло Торре и Гави. А если Флик вернется к наработкам Хави и окончательно перейдет на 3-4-2-1 при владении, то возможностей станет еще меньше.

В августе против «Атлетика» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1) Касадо оставался в запасе и сыграл 0 минут. В опорной зоне вышли Педри и Берналь, и только после травмы Марка он переместился в основу. А ведь тогда из-за травм не было ни Де Йонга, ни Гави. Еще один повод для сомнений.

Нельзя сказать, что Марк хуже конкурентов. Он дает уникальные качества, но теперь ему нужно реализовывать потенциал на 100% и не допускать нестабильных отрезков, чтобы сохранить статус одного из лидеров.

Другой момент: несмотря на все подвиги Касадо без мяча, «Барселона» все равно пока не выглядит монолитной в обороне. Из-за огромного количества перемещений опорника возникает пространство в центре.

Такие эпизоды встречались и против «Црвены Звезды». После одной из диагоналей налево Марк пришел на помощь Кунде и выбросился на Милана Родича, но не прервал его передачу на Андрию Максимовича в середину.

В другом случае Мартин неудачно вынес мяч вдоль фланга. Оба опорника сместились сюда, поэтому беспрепятственно прошел пас на Мвумпу (ему помешала плохая обработка).

Далеко не всегда это прямая вина Касадо (возможны недоработки партнера по опорной зоне или всей структуры), но по ходу сезона из-за этого еще возникнут проблемы. Очевидное направление для прогресса 21-летнего игрока.

Но все это не перечеркивает мощное начало от Касадо. Марк в дебютном сезоне стал одним из лидеров «Барселоны» и позволил забыть о летних разговорах про покупку нового опорника . «Есть футболисты, которым нужен максимальный спрос в их клубе, и перед лицом самых серьезных проблем они показывают свою лучшую сторону», – красиво охарактеризовал его игру Луис де ла Фуэнте и впервые вызвал игрока в сборную Испании.

Телеграм-канал Звоникова

Телеграм-канал Barca Family

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Alex Caparros, Eric Alonso