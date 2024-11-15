Форвард «Лацио» и сборной Сенегала Диа заразился малярией
Форвард «Лацио» Булайе Диа заболел малярией.
Случилось это во время нахождения в расположении сборной Сенегала.
Малярия относится к группа заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров. Она может сопровождаться лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезенки, увеличением размеров печени и анемией.
Напомним, в этом сезоне Диа забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах за «Лацио».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Сенегала
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