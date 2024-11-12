«Аморим может выиграть 3 трофея в этом сезоне. Если он выступит хорошо, заработает авторитет для нужных трансферов». Шерингем про «МЮ»

Тедди Шерингем заявил, что Рубен Аморим может выиграть трофеи в «Манчестер Юнайтед».

«Рубен Аморим может быстро повлиять на «Манчестер Юнайтед » передовым стилем игры.

Вы не можете держаться в обороне на «Олд Траффорд» и надеяться, что забьете в контратаках – не таким клуб был последние 50 или 60 лет.

Мы «Манчестер Юнайтед». Пусть соперник опасается нас, а мы посмотрим, что будет дальше.

Это ключевой фактор, и если он это сделает, вы увидите, что футболисты снова будут мотиварованы играть за эту эмблему.

Если игроки начнут играть на 100%, то можно будет увидеть, как он очень быстро подпишет новый контракт с клубом.

Аморим может выиграть три трофея в этом сезоне, и если он выступит хорошо, то заработает авторитет, позволяющий добиться нужных ему трансферов», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем в интервью FlashScore.