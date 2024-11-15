Эмилиано Мартинес о свисте на церемонии «Золотого мяча»: «Это нормально – никто не поздравит Мбаппе, если он получит трофей в Аргентине»

Эмилиано Мартинес высказался об отношении к французам.

«Французы – прекрасные люди. Когда они выиграли чемпионат мира 2018 года, они также расстроили Аргентину. Это часть футбола. Для нас они просто соперники, потому что они хороши.

С другой стороны, я не оценил произошедшее на Олимпийских играх [после победы Франции над Аргентиной со счетом 1:0 в четвертьфинале в Бордо]. Французы праздновали у нас под носом, пинали нас и вели себя высокомерно. В них была злость.

Болельщики платят за билеты, они могут делать что хотят, но игроки перешли черту. Между профессионалами должно быть уважение.

Мой отец был немного шокирован свистом во время церемонии вручения «Золотого мяча» в прошлом году (трофей Яшина лучшему вратарю достался Мартинесу – Спортс’‘). В тот вечер присутствовали некоторые болельщики.

Это нормально – если Килиан Мбаппе получит трофей в Аргентине, никто его не поздравит», – заявил вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы » в интервью France Football.

Напомним, Мартинес дважды подряд получил приз имени Льва Яшина в рамках церемонии вручения «Золотого мяча». Болельщики освистали голкипера на торжественном вечере, проходящем в Париже, как в прошлом, так и в этом году.

Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022