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Бентанкура, вероятно, дисквалифицируют на 7 матчей за шутку о корейцах

Родриго Бентанкура могут дисквалифицировать за шутку о корейцах.

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

Как сообщает Daily Mail, уругвайского футболиста, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах бана, но это число еще не подтверждено. 

Сон об извинениях Бентанкура за шутку о корейцах: «Он почти заплакал, ему было очень стыдно. Мы все люди и совершаем ошибки, но учимся на них»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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