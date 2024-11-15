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Дешам о 0:0: «Не собираюсь прыгать от радости. Израиль тянул время – не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничьей с Израилем.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций закончился со счетом 0:0.

«Выход в плей-офф – единственный положительный момент? Да, но мы могли бы добиться большего. Мы не забили в игре с организованным соперником, который тянул время... Нам не хватало эффективности, у нас были моменты, хотя мы и начали матч спокойно, недостаточно энергично. Во втором тайме мы действовали лучше, но...

Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время... Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта. 

4-я ничья со счетом 0:0 с начала года? У нас было 3 победы подряд. Я не собираюсь прыгать от радости, сыграв вничью 0:0 дома, будь то матч с Израилем или кем-то еще. Что касается выхода в плей-офф, то это самое малое, что мы можем сделать», – сказал Дешам.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoЛига наций УЕФА
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