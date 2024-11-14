Мостовой выбрал между тренерством и актерством: «Где больше платят. А что тут такого? Было бы интересно попробовать себя актером»
Александр Мостовой хотел бы стать актером.
– Было бы интересно попробовать себя актером. Интересно все. Можно пробовать все. Где я только не пробовал!
– Тренерство или актерство?
– Где больше платят. А что тут такого? Я всегда об этом говорю, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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