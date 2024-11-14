Мостовой выбрал между тренерством и актерством: «Где больше платят. А что тут такого? Было бы интересно попробовать себя актером»

Александр Мостовой хотел бы стать актером.

– Было бы интересно попробовать себя актером. Интересно все. Можно пробовать все. Где я только не пробовал!

– Тренерство или актерство?

– Где больше платят. А что тут такого? Я всегда об этом говорю, – сказал бывший полузащитник сборной России.