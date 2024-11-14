Марко Матерацци: «Златан считал себя лучшим в мире, но для меня он в лучшем случае отличный форвард. У него много трофеев – не таких уж и ценных. Он не на уровне Роналду и Месси»
Марко Матерацци не относит Златана Ибрагимовича к числу сильнейших игроков.
«Сейчас у нас нет никаких отношений, у каждого своя жизнь, это не то чтобы большая проблема. То, что происходит на поле, остается на поле.
Он считал себя лучшим игроком мира, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим, который выиграл много трофеев – возможно, не таких уж и ценных. Ему не хватало побед в таких турнирах, как Лига чемпионов, Евро, ЧМ. Он выигрывал в основном чемпионаты.
Но все запомнят его, потому что он был одним из лучших, пускай не на уровне Криштиану Роналду и Месси», – отметил бывший защитник «Интера» в эфире The Italian Football Podcast.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости