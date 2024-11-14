Марко Матерацци: «Златан считал себя лучшим в мире, но для меня он в лучшем случае отличный форвард. У него много трофеев – не таких уж и ценных. Он не на уровне Роналду и Месси»

Марко Матерацци не относит Златана Ибрагимовича к числу сильнейших игроков.

«Сейчас у нас нет никаких отношений, у каждого своя жизнь, это не то чтобы большая проблема. То, что происходит на поле, остается на поле.

Он считал себя лучшим игроком мира, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим, который выиграл много трофеев – возможно, не таких уж и ценных. Ему не хватало побед в таких турнирах, как Лига чемпионов, Евро, ЧМ. Он выигрывал в основном чемпионаты.

Но все запомнят его, потому что он был одним из лучших, пускай не на уровне Криштиану Роналду и Месси », – отметил бывший защитник «Интера » в эфире The Italian Football Podcast.