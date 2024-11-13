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  • Бускетс о Касадо: «Помню его по тренировкам в «Барсе», он показывает превосходный уровень. Игроки быстро восприняли идеи тренера, это другой стиль, но очень привлекательный»
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Бускетс о Касадо: «Помню его по тренировкам в «Барсе», он показывает превосходный уровень. Игроки быстро восприняли идеи тренера, это другой стиль, но очень привлекательный»

Серджи Бускетс приятно удивлен игрой Марка Касадо и «Барселоны».

«Он нас всех очень удивил. Мы знали, что он очень хорош, я помнил его по тренировкам во время моего последнего года в «Барселоне», но уровень, который он сейчас демонстрирует, превосходный. Это впечатляюще.

«Барса» в отличной форме. Я не ожидал, что все пойдет так быстро. Это другой стиль, но очень привлекательный, и игроки очень быстро восприняли идеи тренера», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в эфире программы El Partidazo de COPE.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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logoСерджи Бускетс
logoИнтер Майами
logoМарк Касадо
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