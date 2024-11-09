«Не простим, не забудем». Фанаты «Санкт-Паули» вывесили баннер в память о Хрустальной ночи и убитом в Освенциме футболисте клуба
Болельщики «Санкт-Паули» посвятили баннер Хрустальной ночи.
Сегодня команда из Гамбурга на своем поле потерпела поражение от «Баварии» со счетом 0:1 в рамках 10-го тура Бундеслиги.
Фанаты хозяев растянули баннер, посвященный трагическим событиям ноября 1938 года. На нем было написано: «Не простим, не забудем».
Клуб также сообщил, что болельщики почтили память футболиста «Санкт-Паули» Селига Кана, убитого в Освенциме в 1942 году.
Фото: fcstpauli.com
Хрустальная ночь – серия погромов по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области, произошедшая 9-10 ноября 1938 года и осуществленная военизированными отрядами НСДАП и гражданскими лицами. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог, что дало название этому событию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Санкт-Паули»
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