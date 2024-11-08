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  • Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»
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Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»

Александр Мостовой выразил готовность войти в тренерский штаб «Динамо».

Бывший полузащитник сборной России проходит стажировку в стане бело-голубых.

– Если стажировка пройдет успешно, не хотели бы войти в тренерский штаб Марцела Лички?

– Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов.

И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером. Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю – больше вызовов не было.

А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.

Ролан Гусев не боится, что вы можете занять его место в клубе?

– Ролан меня всегда боялся и боится. Мы вчера вместе как раз сыграли в паре в падел-теннис.

Я же основатель этого вида спорта в России – 20 лет назад уже играл в него в Испании. Учил Ролана играть в эту игру. Как говорится, ученик с учителем сыграли.

Ролан – один из моих учеников в эту игру, – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoМарцел Личка
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