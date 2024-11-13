Мостовой о том, узнал ли он что-то новое на стажировке в «Динамо»: «В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось»

Александр Мостовой высказался о пройденной стажировке в «Динамо».

– Вы узнали хоть что-то новое за время стажировки в «Динамо»?

– Расскажу потом.

– Хотя бы промежуточные итоги.

– В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется, – сказал бывший полузащитник сборной России.