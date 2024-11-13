Мостовой о том, узнал ли он что-то новое на стажировке в «Динамо»: «В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось»
Александр Мостовой высказался о пройденной стажировке в «Динамо».
– Вы узнали хоть что-то новое за время стажировки в «Динамо»?
– Расскажу потом.
– Хотя бы промежуточные итоги.
– В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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