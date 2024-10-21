Вратарь «Химок» Кокарев о задержках зарплат: «Без комментариев. Это тайна, нам запрещено объяснять»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев ответил на вопрос о задержках зарплаты в клубе.

Ранее появилась информация, что футболисты подмосковной команды уже около трех месяцев не получают зарплату и премиальные выплаты. В руководстве «Химок» опровергли эту информацию.

– Писали, что якобы вам задерживают зарплату. Вам вовремя платят?

– Это без комментариев. Это тайна (улыбается). Нам запрещено это объяснять, – сказал Кокарев в эфире канала «Матч Премьер».