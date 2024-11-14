Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
Агентство бывший полузащитника «Барселоны» Never Say Never (NSN) приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера», выступающего в третьем дивизионе Дании.
«Это захватывающий клуб с отличными условиями, замечательными людьми и с потенциалом стать важной частью датского футбола. У клуба большие амбиции, и мы их разделяем. Теперь будем усердно работать, чтобы наш футбольный опыт соответствовал задачам «Хельсингера». Это будет постепенный процесс. Впереди долгий зимний перерыв, но мы готовы к упорной работе, а затем нас ждет захватывающая весна», – сказал Иньеста.
В данный момент испанец, завершивший карьеру в октябре, находится в Дании, где посещает инфраструктуру клуба. Агентство Иньесты уже сотрудничало с клубом, который тренирует Пеп Аломар, бывший помощник Лоренса Серры Феррера в «Барселоне». Его ассистентом является каталонец Марк Веласко. Спортивный директор клуба – Ким Рамон, тренер с обширным опытом в молодежных структурах «Барселоны».
NSN приобрело контрольный пакет акций клуба вместе с испано-швейцарской инвестиционной компанией Stoneweg.
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