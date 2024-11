Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании

Андрес Иньеста купил футбольный клуб.

Агентство бывший полузащитника «Барселоны» Never Say Never (NSN) приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера », выступающего в третьем дивизионе Дании.

«Это захватывающий клуб с отличными условиями, замечательными людьми и с потенциалом стать важной частью датского футбола. У клуба большие амбиции, и мы их разделяем. Теперь будем усердно работать, чтобы наш футбольный опыт соответствовал задачам «Хельсингера». Это будет постепенный процесс. Впереди долгий зимний перерыв, но мы готовы к упорной работе, а затем нас ждет захватывающая весна», – сказал Иньеста.

В данный момент испанец, завершивший карьеру в октябре, находится в Дании, где посещает инфраструктуру клуба. Агентство Иньесты уже сотрудничало с клубом, который тренирует Пеп Аломар, бывший помощник Лоренса Серры Феррера в «Барселоне». Его ассистентом является каталонец Марк Веласко. Спортивный директор клуба – Ким Рамон, тренер с обширным опытом в молодежных структурах «Барселоны».

NSN приобрело контрольный пакет акций клуба вместе с испано-швейцарской инвестиционной компанией Stoneweg.