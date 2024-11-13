Пирес о том, что Салаха не было в списке претендентов на «Золотой мяч»: «С ним обошлись несправедливо. Это ошибка журналистов. Есть люди, которые не особо разбираются в футболе»
Робер Пирес считает, что Мохамед Салах должен был претендовать на «Золотой мяч».
32-летний игрок «Ливерпуля» и сборной Египта не вошел в шорт-лист претендентов на награду, вручаемую France Football.
Ее получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
«С Салахом обошлись несправедливо, исключив его из списка претендентов на «Золотой мяч». Это потеря для списка, а не для Салаха.
В таких ситуациях нет вины игроков, это ошибка журналистов. Многие великие игроки – Тьерри Анри, Хави, Андрес Иньеста – также никогда не выигрывали эту награду.
Отсутствие Салаха в финальном списке номинантов на «Золотой мяч» показывает, что некоторые люди не особо разбираются в футболе», – уверен чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Liverpool Echo
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