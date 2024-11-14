«Просмотры Match of the Day рухнут, если замену Линекеру выберут из соображений инклюзивности, а не по заслугам. Не хочу, чтобы шоу испортили повесткой». Экс-председатель «Пэлас» об уходе Гари из программы BBC

Саймон Джордан высказался об уходе Гари Линекера из шоу Match Of The Day на BBC.

Бывший форвард сборной Англии, который вел программу с 1999 года, покинет ее по окончании нынешнего сезона.

«Гари Линекер умен. У него много других занятий, которые гарантируют, что он справится и без Match of the Day. Но выживет ли флагманское футбольное шоу BBC без него в роли ведущего? Думаю, да, но только если замену ему выберут, основываясь, прежде всего, на заслугах, а не на разнообразии и инклюзивности.

Конечно, я не хочу, чтобы культовое субботнее шоу о футболе испортили социальной повесткой и людьми, которых нужно туда пригласить, вместо тех, кто должен там находиться. Иначе его просмотры стремительно рухнут, как ранее случилось с шоу Football Focus.

Преемнику Линекера я советую быть лучшим в своем деле. Нельзя допустить ситуацию, когда 24-летний продюсер решает, что у следующего поколения ведущих должно быть мнение о радужных флагах», – сказал бывший председатель «Кристал Пэлас».