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Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»

Евгений Ловчев призвал дать Деяну Станковичу поработать хотя бы год.

По итогам первого круга Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 28 очками.«Я оцениваю итоги выступления «Спартака» в первом круге точно так же, как и при предыдущем главном тренере. Этот тренер [Станкович] только-только определился с составом, в последнее время у него начали вместе выходить [Манфред] Угальде, [Эсекьель] Барко и [Тео] Бонгонда.

Причем, когда Бонгонда в прошлом сезоне приехал и провел первые игры, то показал, что к нам приехала звезда. Но потом он заскучал, а недавно сказал, что этот тренер в меня верит. Но дайте Станковичу какое-то время, и мы увидим, что это за тренер. Сейчас дергать его и опять привозить кого-то нового невозможно, это просто нельзя делать. Дайте ему год отработать, в том, что этот парень с характером, у меня нет сомнений. Я видел, как он бесится, когда «Спартаку» забивают голы. Более того, сначала мы все не понимали, почему он каждый раз ставит на игру новый состав. А сейчас он определился с ними, начали появляться какие-то связи, например, между Бонгонда и Угальде. Так и дайте им развиваться дальше.

Но я не могу сказать, что «Спартак» сейчас обладает очень хорошим составом. В обороне никого нового не привезли, а тренеры не могут наладить игру. Да, в последнем матче сыграли на ноль, но потому что просто безобразно играл соперник [«Акрон»]. А до этого безобразно играл ЦСКА.

«Спартак» не может ничего сделать, когда противник, как, например, махачкалинское «Динамо», встает в своей штрафной площадке. А для этого надо, чтобы люди сыгрались между собой, чтобы они понимали, как взламывать эту оборону. Дайте Станковичу немного времени», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoТео Бонгонда
logoЭсекиэль Барко
Р-Спорт
logoМанфред Угальде
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