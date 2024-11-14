В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»

У Давида Нереса украли часы в Неаполе.

Трое человек были арестованы по обвинению в ограблении полузащитника «Наполи», совершенном в сговоре, сообщает Calcio e Finanza.

Как утверждается, 1 сентября у футболиста отобрали часы Patek Philippe стоимостью 100 тысяч евро, когда Нерес возвращался домой после матча против «Пармы» на своем минивэне. В момент, когда игрок стоял в пробке, трое мужчин – Джанлука Куомо (30 лет), Джузеппе Витале (24 года) и Джузеппе Веккьоне (34 года) – разбили заднее стекло автомобиля и заставили его отдать часы, угрожая пистолетом.

По данным следствия, план ограбления возник сразу после подписания контракта футболиста с «Наполи» прошлым летом. Трое нападавших заметили ценные часы благодаря кадрам с подписания соглашения 21 августа.

Для поимки преступников следователи использовали видеозаписи с камер наблюдения, а также прослушку через жучок, установленный в автомобиле Panda, которым пользовался один из преступников. Так им удалось узнать, что злоумышленники обсуждали слежку за транспортным средством, которое должно было сопровождать футболиста на стадион. Им также стало известно, что преступники знают об увлечении жены футболиста дорогими часами.

Важно было выяснить, действительно ли Нерес наденет Patek Philippe на матч, и в деле есть запись, которая предполагает, что Джузеппе Веккьоне мог быть также участником другого ограбления, совершенного несколько лет назад в отношении другого игрока «Наполи» – колумбийца Камило Суньиги: «Потому что, как и с Суньигой, я уже знал, что он носит».

Преступников перехватили, когда они обсуждали новости, в которых упоминалась их возможная идентификация благодаря очевидцу. Эти события произошли 3 сентября: отец одного из арестованных, обеспокоенный информацией из СМИ, сразу же связался с сыном: «Одна женщина вас видела… вы попали в газету», – сказал он.