Мюллер купил жене самолет – модель стоит 2,4 млн евро на вторичном рынке. Лиза получает лицензию пилота, ей нравится ощущение свободы при полете

Томас Мюллер подарил жене частный самолет.

В начале года Лиза Мюллер начала обучение для получения лицензии пилота в летной школе неподалеку от Ингольштадта. Она призналась в сентябре прошлого года, что ей нравится ощущение свободы во время полета.

Весной Лиза прошла курс обучения на острове Нордернай в Северном море и с тех пор регулярно управляет самолетами и вертолетами.

«Я как маленький зайчик Duracell. Мне всегда нужно что-то делать, быть активной. Сидеть сосредоточенно в кабине самолета – это противоположность. Там я могу отлично расслабиться. Это полезно для головы», – сказала супруга полузащитника «Баварии».

Из любви к жене Томас Мюллер решил приобрести ей частный самолет. Выбор пал на Pilatus PC-12/45 2004 года выпуска с автопилотом и навигационной системой.

Данная модель самолета предлагается на вторичном рынке примерно за 2,4 млн евро.