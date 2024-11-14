«Барселона», «Бавария», «Челси», «Лион» – в числе претендентов на приз лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс претендуют на приз лучшей футболистке

Определены претенденты на приз лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards.

На награду по итогам года претендуют «Барселона», «Бавария», «Челси», «Лион» и «Рома».

В 2023 году лучшим женским клубом была признана «Барселона».

В список претенденток на награду «Лучший женский игрок» попали: Айтана Бонмати (сборная Испании, «Барселона»), Люси Бронз (сборная Англии, «Челси»), Табита Чавинга (сборная Малави , «Лион»), Грейс Гейоро (сборная Франции, «ПСЖ») , Мануэла Джулиано (сборная Италии, «Рома ), Каролина Хансен (сборная Норвегии, «Барселона»), Патриция Гихарро (сборная Испании, «Барселона»), Джулия Гвинн (сборная Германии, «Бавария »), Юи Хасэгава (сборная Японии , «Манчестер Сити», Ада Хегерберг (сборная Норвегии, «Лион »), Лорен Хемп (сборная Англии, «Манчестер Сити »), Лорен Джеймс (сборная Англии, «Челси»), Мари-Антуанетта Катото (сборная Франции, «ПСЖ»), Эва Пайор (сборная Польши , «Барселона»), Сальма Паральюэло (сборная Испании , «Барселона »), Алексия Путельяс (сборная Испании, «Барселона»), Майа Рамирес (сборная Колумбии, «Челси »), Леа Шюллер (сборная Германии, «Бавария»), Хадиджа Шоу (сборная Ямайки , «Манчестер Сити») и Глодис Виггосдоттир (сборная Исландии, «Бавария»).

В прошлом году лучшей футболисткой была названа Айтана Бонмати.

«Реал», «Ман Сити», «ПСЖ», «Байер», «Аль-Ахли», «Ботафого» – в числе претендентов на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards

Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards