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Вингер «Акрона» Тшибота об Израиле: «Ситуация непростая. В плане безопасности чувствую себя уверенно, моя семья там. Я хотел поменять страну, поиграть в новых условиях»

Мавис Тшибота высказался о ситуации в Израиле.

28-летний конголезский игрок перешел в «Акрон» из тель-авивского «Хапоэля» в сентябре.

– В Израиле сейчас неспокойная ситуация. Повлияло ли это на твой выбор продолжить карьеру в другой стране?

– Нет, потому что моя семья там. Я хотел поменять страну, поиграть в новых условиях. В плане безопасности я чувствую себя уверенно в Израиле. Это моя страна и я люблю людей там. Ситуация непростая, но надеюсь, что скоро мы выйдем из нее.

– Переживаешь по поводу обстановки в стране?

– Смотрю каждый день. Очень волнуюсь за семью и друзей.

– Когда ты жил в Израиле, тебя пугали сирены и другие военные действия, которые происходили вблизи территории страны? 

– Совсем не пугало! Знаешь, когда живешь в стране 10-12 лет – это тебя уже не пугает. Единственное, это когда речь заходит о детях и нужно пытаться объяснить им, что все хорошо и ничего не случится, – сказал вингер «Акрона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Политика
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