«Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, сразу пьяным стану». Вингер «Акрона» Тшибота об алкоголе
Мавис Тшибота рассказал об отношении к русской кухне и водке.
28-летний конголезский игрок перешел в «Акрон» из тель-авивского «Хапоэля» в сентябре.
– Уже попробовал что-то из нашей национальной еды?
– Да, уже несколько блюд успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется... Похоже на пирог.
– Пирожки?
– Скорее всего.
– А водку пробовал?
– Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, то я сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее, – заявил вингер «Акрона» Тшибота.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости