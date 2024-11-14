«Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, сразу пьяным стану». Вингер «Акрона» Тшибота об алкоголе

Мавис Тшибота рассказал об отношении к русской кухне и водке.

28-летний конголезский игрок перешел в «Акрон» из тель-авивского «Хапоэля» в сентябре.

– Уже попробовал что-то из нашей национальной еды?

– Да, уже несколько блюд успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется... Похоже на пирог.

– Пирожки?

– Скорее всего.

– А водку пробовал?

– Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, то я сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее, – заявил вингер «Акрона » Тшибота .