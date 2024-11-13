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Миранчук о музыке: «Слушал Centr, Гуфа, L’One, когда был помоложе. Еехал в сборную, включил «Смысловые галлюцинации» – очень душевно»

Алексей Миранчук рассказал о своей любимой музыке.

– Ты уже ходил на концерты своих любимых рэперов там?

– К сожалению, пока нет. Пока никого не поймал. Больше был занят периодом адаптации. Там были возможности сходить на другой спорт посмотреть: баскетбол, НФЛ, бейсбол.

Но это было в те дни, когда у нас либо игры были, либо какие-то доставки или что-то нужно было поехать посмотреть в дом. Поэтому сначала хотим адаптироваться. Времени будет предостаточно, чтобы сходить.

– Ты назвал своих любимых зарубежных рэперов, а есть наши, которые тебе симпатичны, или которых ты можешь просто послушать.

– Вчера, когда ехал сюда, слушал «Смысловые галлюцинации»…

– Но это не рэп.

– Не рэп, но ты же спросил: «Что ты слушаешь?» Вчера, их 2016-го года, кажется, альбом. Вот их слушал. Очень душевно, приятно в пятичасовом пути вслушаться в слова.

– А если говорить о рэперах?

– Когда был помоложе слушал группу Centr, слушал Гуфа, L’One. Сейчас, знаю, очень много рэперов у нас. Но из-за того, что живу за границей, пока что-то послушать не получалось. Поэтому слушаю тех, кто давно уже на слуху.

– В Америке, особенно у рэперов популярны приветствия своеобразные. То есть не просто рука в руку, а какие-то «распальцовочки». Ты в команде уже что-то выучил?

– С распальцовочкой тоже надо быть аккуратным. Ты знаешь, в команде кто-то есть, кто-то с кем-то делает какие-то долгие штуки. У меня «по классике»: просто с кем-то раз, кулак и все. Это такая, более классическая тема, – сказал полузащитник «Атланты» и сборной России.

Как Атланта стала рэп-столицей США. Вселенная трэпа, кранка и жестких текстов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
музыка
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