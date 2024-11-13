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  • Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»
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Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»

Йозуа Киммих рассказал, как справляется с неудачами, будучи опытным игроком.

«Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Спорт – это еще не все. Раньше я сильно зависел от побед и поражений. Сегодня я отношусь ко всему немного спокойнее.

Во многом это связано с моими детьми. Я больше не делаю себя настолько зависимым от спортивных успехов», – сказал полузащитник «Баварии».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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