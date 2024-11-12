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Сане должен отказаться от 2-4 млн евро в год, чтобы продлить контракт с «Баварией». Стороны с оптимизмом смотрят на переговоры

Лерой Сане должен пойти на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Баварией».

Мюнхенский клуб продолжает переговоры о продлении соглашения с 28-летним вингером. Стороны настроены оптимистично, но в данный момент далеки от договоренности, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Чтобы заключить новый контракт, Сане должен отказаться примерно от 2-4 млн евро в год – сейчас он зарабатывает до 20 млн за сезон с учетом бонусов. 

Отмечается, что трансфер Лероя в зимнее трансферное окно не рассматривается, хотя летом он может покинуть клуб на правах свободного агента. 

«Бавария» из-за большой зарплаты Сане и отсутствия стабильности не уверена в продлении контракта, рассчитанного до 2025-го. Лерой интересен «МЮ» и «Арсеналу»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛерой Сане
деньги
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