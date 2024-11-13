Фати получил травму мышцы задней поверхности бедра на тренировке. Вингер «Барсы» пропустит около 4 недель

Ансу Фати выбыл на месяц из-за травмы.

Нападающий «Барселоны» получил мышечную травму задней поверхности правого бедра на тренировке в среду. Игрок пропустит примерно четыре недели, говорится в сообщении клуба.

Это вторая травма 22-летнего Фати в этом сезоне. В июле футболист повредил ступню, из-за чего пропустил начало сезона.

В текущем сезоне Фати провел 4 матча в Ла Лиге и результативными действиями не отметился. Его статистику можно увидеть здесь .