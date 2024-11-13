Маласиа впервые за 517 дней вышел на поле. Защитник «МЮ» сыграл за команду U21 в матче за трофей Английской футбольной лиги

Тирелл Маласиа появился на поле впервые с лета 2023 года.

25-летний защитник «МЮ » вышел в стартовом составе команды U21 против «Хаддерсфилда » в матче за трофей Английской футбольной лиги (1:4).

Это первая игра Маласиа за 517 дней с момента тяжелой травмы колена, полученной прошлым летом.

В конце 2023 года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.