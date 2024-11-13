Маласиа впервые за 517 дней вышел на поле. Защитник «МЮ» сыграл за команду U21 в матче за трофей Английской футбольной лиги
Тирелл Маласиа появился на поле впервые с лета 2023 года.
25-летний защитник «МЮ» вышел в стартовом составе команды U21 против «Хаддерсфилда» в матче за трофей Английской футбольной лиги (1:4).
Это первая игра Маласиа за 517 дней с момента тяжелой травмы колена, полученной прошлым летом.
В конце 2023 года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости