Глен Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Сити», если победит его. Это был бы большой гвоздь в крышку гроба. Математически борьба завершена не будет, психологически – вполне возможно»
Глен Джонсон думает, что «Ливерпуль» способен обыграть «Манчестер Сити».
– Считаете ли вы, что у «Ливерпуля» есть шансы лишить «Сити» надежды на титул 1 декабря?
– Это определенно был бы большой гвоздь в крышку гроба «Ман Сити». «Ливерпуль» забрал бы душу «Ман Сити».
Даже если «Ливерпуль» победит в этом матче, я бы не стал говорить, что гонка точно завершена, но футболисты «горожан» могут подумать, что не в состоянии бороться с «Ливерпулем», а это может повлиять на них в оставшейся части чемпионата.
С математической точки зрения борьба завершена не будет, но с психологической – вполне возможно, – отметил бывший защитник «красных» в интервью Betfred.
Опубликовал: Александр Суряев
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