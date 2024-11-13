Глен Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Сити», если победит его. Это был бы большой гвоздь в крышку гроба. Математически борьба завершена не будет, психологически – вполне возможно»

Глен Джонсон думает, что «Ливерпуль» способен обыграть «Манчестер Сити».

– Считаете ли вы, что у «Ливерпуля» есть шансы лишить «Сити» надежды на титул 1 декабря?

– Это определенно был бы большой гвоздь в крышку гроба «Ман Сити». «Ливерпуль» забрал бы душу «Ман Сити».

Даже если «Ливерпуль» победит в этом матче, я бы не стал говорить, что гонка точно завершена, но футболисты «горожан» могут подумать, что не в состоянии бороться с «Ливерпулем», а это может повлиять на них в оставшейся части чемпионата.

С математической точки зрения борьба завершена не будет, но с психологической – вполне возможно, – отметил бывший защитник «красных» в интервью Betfred.