Глен Джонсон назвал «Ливерпуль» фаворитом АПЛ: «Ман Сити» не неуязвим, и ему повезло, что не все 4 поражения были в лиге, иначе гонка была бы завершена»
«Да, если смотреть на сегодняшний день и на разницу в набранных очках. У «Ливерпуля» был, очевидно, важный уик-энд, поскольку все результаты были в его пользу.
«Манчестер Сити» показал, что он не неуязвим, и ему повезло, что не все четыре поражения пришлись на матчи АПЛ. Иначе я бы сказал, что гонка за титулом завершена.
Для «Ливерпуля» этот уик-энд стал большим шагом вперед, и он доказывает, что является самой стабильной командой лиги.
Списывать кого-либо еще рано, но «Арсеналу» нужно выдать серию побед, если он хочет вернуться в борьбу. Если после рождественского периода он все еще будет отставать на 9 очков, я скажу, что с ним покончено. «Ливерпулю» придется проиграть 4 или 5 матчей, чтобы «Арсенал» имел реалистичные шансы на титул, а это маловероятно.
Но три недели назад никто не ожидал, что «Ливерпуль» получит такой отрыв, так что все может быстро меняться», – отметил бывший защитник «красных» в интервью Betfred.
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