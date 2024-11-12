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Глен Джонсон назвал «Ливерпуль» фаворитом АПЛ: «Ман Сити» не неуязвим, и ему повезло, что не все 4 поражения были в лиге, иначе гонка была бы завершена»

Глен Джонсон назвал «Ливерпуль» главным претендентом на победу в АПЛ.

«Да, если смотреть на сегодняшний день и на разницу в набранных очках. У «Ливерпуля» был, очевидно, важный уик-энд, поскольку все результаты были в его пользу.

«Манчестер Сити» показал, что он не неуязвим, и ему повезло, что не все четыре поражения пришлись на матчи АПЛ. Иначе я бы сказал, что гонка за титулом завершена.

Для «Ливерпуля» этот уик-энд стал большим шагом вперед, и он доказывает, что является самой стабильной командой лиги.

Списывать кого-либо еще рано, но «Арсеналу» нужно выдать серию побед, если он хочет вернуться в борьбу. Если после рождественского периода он все еще будет отставать на 9 очков, я скажу, что с ним покончено. «Ливерпулю» придется проиграть 4 или 5 матчей, чтобы «Арсенал» имел реалистичные шансы на титул, а это маловероятно.

Но три недели назад никто не ожидал, что «Ливерпуль» получит такой отрыв, так что все может быстро меняться», – отметил бывший защитник «красных» в интервью Betfred.

Опубликовал: Александр Суряев
logoЛиверпуль
logoГлен Джонсон
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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