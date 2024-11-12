«Ливерпуль» и Салах далеки от согласования нового контракта. У вингера есть варианты в Европе и Саудовской Аравии

«Ливерпуль» и Мохамед Салах еще не договорились о продлении контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны продолжают переговоры, но еще не достигли договоренности. Мнения клуба и игрока относительно деталей сотрудничества сильно расходятся.

Действующее соглашение египетского вингера с мерсисайдцами рассчитано до конца текущего сезона. У Салаха есть варианты продолжения карьеры в Европе и в Саудовской Аравии.

Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .