«Ливерпуль» и Салах далеки от согласования нового контракта. У вингера есть варианты в Европе и Саудовской Аравии
«Ливерпуль» и Мохамед Салах еще не договорились о продлении контракта.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны продолжают переговоры, но еще не достигли договоренности. Мнения клуба и игрока относительно деталей сотрудничества сильно расходятся.
Действующее соглашение египетского вингера с мерсисайдцами рассчитано до конца текущего сезона. У Салаха есть варианты продолжения карьеры в Европе и в Саудовской Аравии.
Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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