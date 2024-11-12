Неймар о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «У него есть все шансы стать лучшим в истории. Это один из лучших проектов, которые я видел в жизни»
Неймар считает, что чемпионат мира в Саудовской Аравии может стать лучшим в истории.
Саудовская Аравия – единственный претендент на проведение ЧМ-2034.
«Я думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел в своей жизни. У него есть все шансы стать лучшим чемпионатом мира в истории.
Все в этой заявке сделано для того, чтобы служить футболу. Организаторы думают об игроках, чтобы во время чемпионата мира не было длительных перелетов и долгих поездок.
Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями, давая игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между матчами и показать себя с лучшей стороны», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Asharq Al-Awsat
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