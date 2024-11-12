«Челси» обсуждает с «Бенфикой» трансфер защитника Араужу. Отступные – 100 млн евро (O Jogo)
«Челси» зимой может подписать Томаша Араужу.
Metro со ссылкой на O Jogo передает, что «синим» очень нравится игра защитника «Бенфики», поэтому они начали переговоры с португальским клубом. Также 22-летний футболист привлек внимание «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла».
Отмечается, что в контракте Араужу прописаны отступные в размере 100 млн евро.
В этом сезоне Томаш провел 9 игр в лиге Португалии и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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