«Челси» обсуждает с «Бенфикой» трансфер защитника Араужу. Отступные – 100 млн евро (O Jogo)

«Челси» зимой может подписать Томаша Араужу.

Metro со ссылкой на O Jogo передает, что «синим» очень нравится игра защитника «Бенфики», поэтому они начали переговоры с португальским клубом. Также 22-летний футболист привлек внимание «Кристал Пэлас » и «Ньюкасла ».

Отмечается, что в контракте Араужу прописаны отступные в размере 100 млн евро.

В этом сезоне Томаш провел 9 игр в лиге Португалии и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .