Роналду о призе Quinas de Platina: «Большая честь для меня. Еще многое предстоит покорить!»

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после получения награды.

Капитан сборной Португалии удостоился приза Quinas de Platina от Португальской футбольной федерации.

«Для меня большая честь получить эту награду за карьеру в сборной. Еще многое предстоит покорить!

Спасибо, Португалия!» – написал 39-летний форвард «Аль-Насра ».