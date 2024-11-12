Роналду получил трофей Quinas de Platina от португальской федерации футбола: «Криштиану отдал сборной более 20 лет, является послом Португалии, отлично представляет нашу страну»
Вчера состоялась церемония вручения наград Quinas de Ouro, организуемая португальской футбольной федерацией (FFP). Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил самый престижный трофей – Quinas de Platina.
«Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну.
Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир.
Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам», – сказал президент Фернанду Гомеш.
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