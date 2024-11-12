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  • «Слуцкий убрал коррупционную чепуху. Поссорился с влиятельным игроком, его больше нет в составе». Журналист Уилсон – о работе тренера в «Шанхае»
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«Слуцкий убрал коррупционную чепуху. Поссорился с влиятельным игроком, его больше нет в составе». Журналист Уилсон – о работе тренера в «Шанхае»

Футбольный журналист Кэмерон Уилсон, живущий в Китае, высказался о Слуцком.

Уилсон живет в Китае около 15 лет, он сотрудничал в том числе с The Guardian, The Times и другими медиа.

– Что в команде поменял Слуцкий? Все-таки состав «Шеньхуа» только третий по стоимости в чемпионате, в нем нет очевидных звезд.

– В «Шеньхуа» два отличных молодых защитника – Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе. Что еще важно: Слуцкий явно получил полный контроль над футбольными решениями в клубе. Один из самых долгоиграющих местных футболистов – Цао Юньдин – был отличным полузащитником, но часто деструктивное влиял на команду, ругался с тренерами, которые не брали в команду его друзей.

В предыдущие годы Цао использовал свои отношения с гендиректором, чтобы манипулировать главным тренером или оказывать на него давление – так, чтобы тот приглашал в «Шеньхуа» близких игроку людей. Но в июне Цао поссорился со Слуцким, был исключен из команды и с тех пор не попадал в нее. Это говорит о том, что Слуцкий способен ставить футбольные вопросы на первое место. Именно поэтому команда добилась успеха в этом году. Больше никакой коррупционной чепухи! Слуцкий убрал ее.

– Слуцкий показал, что он топ-тренер?

– Его достижения очень впечатляют. Болельщики «Шеньхуа» известны своей жесткостью, иногда даже избыточной. Впрочем, к тому, что иностранных специалистов клуб назначает не очень классных, привыкли. Поэтому Слуцкий заслужил их восхищение. «Шеньхуа» – клуб с длинной историей, и он действительно воплощает культуру шанхайцев, даже их образ жизни. Но на протяжении многих лет им очень и очень плохо управляли. В «Шеньхуа» гремели скандалы, происходили всевозможные возмутительные вещи. Для любого тренера это сложный проект.

– Значит, успех Слуцкого – шок?

– Да, он вызвал легкое удивление. Решения в китайском футболе принимаются правлением клуба – как правило, люди занимают свои посты много лет. Два года назад «Шеньхуа» перешел под контроль местного конгломерата Shanghai Jiushi Group – компании, которая уже управляет баскетбольной командой (тоже «Шанхай Шеньхуа»).

Так или иначе, клуб долгое время оставался одним из самых неудачливых в китайском футболе. А Слуцкий привел его ко второму месту – результат говорит о том, что он делает все правильно. Теперь это человек, который чуть не привел «Шэньхуа» к чемпионству – первому за 29 лет. При этом «Шеньхуа» финишировал с 77 очками – лишь одна команда в истории китайской лиги набрала больше. Собственно, «Шанхай Порт», выигравший лигу. Такой конкуренции не было очень давно! – сказал Уилсон в интервью Sport24.

Напомним, «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая, отстав от «Шанхай Порт» на 1 очко. За два тура до конца команда российского тренера лидировала, но потеряла 2 очка в 29-м туре и упустила чемпионство.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШанхай Порт
logoЦао Юньдин
logoЧжу Чэньцзе
logoЦзян Шэнлун
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