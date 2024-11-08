Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»

Стало известно, на сколько баллов Родри обошел Винисиуса в голосовании.

Полузащитник «Манчестер Сити » опередил вингера «Реала» на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч », сообщает L’Equipe. Испанец набрал 1170 баллов, бразилец – 1129.

Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее.

Напомним, Винисиус , как и вся делегация «Реала », не приехал на церемонию вручения награды, которая состоялась 28 октября в Париже.