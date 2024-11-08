Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»
Стало известно, на сколько баллов Родри обошел Винисиуса в голосовании.
Полузащитник «Манчестер Сити» опередил вингера «Реала» на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч», сообщает L’Equipe. Испанец набрал 1170 баллов, бразилец – 1129.
Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее.
Напомним, Винисиус, как и вся делегация «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая состоялась 28 октября в Париже.
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