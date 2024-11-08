16

Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»

Стало известно, на сколько баллов Родри обошел Винисиуса в голосовании.

Полузащитник «Манчестер Сити» опередил вингера «Реала» на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч», сообщает L’Equipe. Испанец набрал 1170 баллов, бразилец – 1129.

Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее.

Напомним, Винисиус, как и вся делегация «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая состоялась 28 октября в Париже.

Опубликовано: Sports
Источник: L’Equipe
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»
944 ноября, 13:25
Телеведущая Лоу о «Золотом мяче»: «Винисиус высокомерен, собирался устроить две вечеринки. Его нужно дисквалифицировать. Сравните это с речью Родри»
432 ноября, 13:50
Иньиго Мартинес о «Золотом мяче»: «Если журналисты проголосовали за Родри, значит, он заслужил больше, чем Винисиус»
172 ноября, 13:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик летом попросил Лапорту приходить на тренировки не в деловом костюме, а в неформальной одежде
1141 минуту назад
У Мбаппе психологические проблемы после поездки в Швецию, но он счастлив в «Реале» (L’Équipe)
3244 минуты назад
«Тупой сторонник террора». Захави из «Маккаби» призвал УЕФА наказать Зиеша за пост об «убегающих» после нападения в Амстердаме израильтянах
3744 минуты назадФото
Клаудиньо не отказывался выходить на замену в матче с махачкалинским «Динамо» – у него болела спина, и тренеры «Зенита» решили не рисковать («СЭ»)
38сегодня, 17:14
Зиеш о нападении на фанатов «Маккаби»: «Когда перед ними не женщины и дети, они убегают. Свободу Палестине»
106сегодня, 17:07Фото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда
8сегодня, 17:00Live
В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами – Анчелотти вел себя более напористо, чем обычно. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
46сегодня, 16:58
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
38сегодня, 16:15
Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
42сегодня, 15:58
Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
28сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Заза Джанашия: «Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Не вижу спартаковского духа. Такая команда должна быть на 8-м или 9-м месте»
211 минут назад
Адани о Рейндерсе: «Лучший игрок «Милана», ему всегда удается бить по воротам. Он по-настоящему силен внутри механизма, которому еще нужно найти правильный баланс»
122 минуты назад
Первая лига. «Ротор» сыграл вничью с «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
339 минут назад
Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии, играют хуже, чем раньше. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»
755 минут назад
Денис Глушаков: «Хочу, чтобы сын продолжил мое дело. Будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА»
9сегодня, 17:28
Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»
2сегодня, 17:19
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
6сегодня, 16:48
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
8сегодня, 16:45
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
7сегодня, 16:32
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
4сегодня, 16:28