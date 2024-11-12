Защитник «Акрона» Витор: «Я большой фанат Роналду, восхищаюсь им. Когда оказался в его музее, долго не мог посчитать количество выигранных трофеев – их очень много»
Паулу Витор заявил, что восхищается Криштиану Роналду.
«Я большой фанат Криштиану Роналду. Иногда удивляюсь, как ему удается столько забивать.
Он играет феноменально, всегда сконцентрирован, в любой момент готов атаковать ворота – как у него получается все это делать на поле?
Когда я оказался в музее Криштиану, долго не мог посчитать то количество трофеев, которые он выиграл – их там очень много.
Я мечтаю выступать так же долго, как и Криш, – до 39 или 40 лет. Это моя цель, но для этого необходимо много работать, и нужно быть сфокусированным на главным, не распыляться по мелочам.
Несмотря на то, что Роналду 39 лет, он играет на высочайшем уровне, регулярно забивает и за клуб, и за сборную Португалии. Я им восхищаюсь», – сказал защитник «Акрона» Паулу Витор.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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