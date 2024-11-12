Защитник «Акрона» Витор: «Я большой фанат Роналду, восхищаюсь им. Когда оказался в его музее, долго не мог посчитать количество выигранных трофеев – их очень много»

Паулу Витор заявил, что восхищается Криштиану Роналду.

«Я большой фанат Криштиану Роналду . Иногда удивляюсь, как ему удается столько забивать.

Он играет феноменально, всегда сконцентрирован, в любой момент готов атаковать ворота – как у него получается все это делать на поле?

Когда я оказался в музее Криштиану, долго не мог посчитать то количество трофеев, которые он выиграл – их там очень много.

Я мечтаю выступать так же долго, как и Криш, – до 39 или 40 лет. Это моя цель, но для этого необходимо много работать, и нужно быть сфокусированным на главным, не распыляться по мелочам.

Несмотря на то, что Роналду 39 лет, он играет на высочайшем уровне, регулярно забивает и за клуб, и за сборную Португалии . Я им восхищаюсь», – сказал защитник «Акрона » Паулу Витор.