Сестра Роналду – журналисту, написавшему, что «Аль-Хилаль» может подписать Криштиану вместо Неймара: «Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Вероятность этого равна нулю»
Сестра Криштиану Роналду отреагировала на слухи о возможном трансфере игрока.
Бразильское издание Esportes сообщило, что «Аль-Хилаль» рассматривает возможность подписания играющего за «Аль-Наср» Роналду в случае расторжения контракта с Неймаром.
Катя Авейру обратилась к автору новости.
«Ты что, просто пишешь ерунду? Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Ты мог бы позвонить мне, и я рассказала бы тебе о соперничестве клубов в этой стране, и о том, что вероятность этого равна нулю.
Удаляй это, друг мой, время еще есть», – написала Авейру в инстаграме.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
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