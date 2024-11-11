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  • Сестра Роналду – журналисту, написавшему, что «Аль-Хилаль» может подписать Криштиану вместо Неймара: «Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Вероятность этого равна нулю»
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Сестра Роналду – журналисту, написавшему, что «Аль-Хилаль» может подписать Криштиану вместо Неймара: «Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Вероятность этого равна нулю»

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на слухи о возможном трансфере игрока.

Бразильское издание Esportes сообщило, что «Аль-Хилаль» рассматривает возможность подписания играющего за «Аль-Наср» Роналду в случае расторжения контракта с Неймаром

Катя Авейру обратилась к автору новости. 

«Ты что, просто пишешь ерунду? Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Ты мог бы позвонить мне, и я рассказала бы тебе о соперничестве клубов в этой стране, и о том, что вероятность этого равна нулю.

Удаляй это, друг мой, время еще есть», – написала Авейру в инстаграме. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
logoКриштиану Роналду
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
Катя Авейру
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