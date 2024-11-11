Сестра Роналду – журналисту, написавшему, что «Аль-Хилаль» может подписать Криштиану вместо Неймара: «Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Вероятность этого равна нулю»

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на слухи о возможном трансфере игрока.

Бразильское издание Esportes сообщило, что «Аль-Хилаль » рассматривает возможность подписания играющего за «Аль-Наср » Роналду в случае расторжения контракта с Неймаром .

Катя Авейру обратилась к автору новости.

«Ты что, просто пишешь ерунду? Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Ты мог бы позвонить мне, и я рассказала бы тебе о соперничестве клубов в этой стране, и о том, что вероятность этого равна нулю.

Удаляй это, друг мой, время еще есть», – написала Авейру в инстаграме.