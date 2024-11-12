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Тимошенко о Дзюбе: «Сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Быстро стал душой в раздевалке» 

Иван Тимошенко рассказал о том, что Артем Дзюба стал душой «Акрона».

«Не согласен с теми, кто критикует Дзюбу. Он свое дело делал, цеплялся за мяч, боролся [в матче со «Спартаком» – 0:4]. 

Артем сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Подсказывает, помогает, делает все, чтобы команда выигрывала и побеждала. И по результату это заметно.

Все ребята желают ему как можно скорее забить два мяча и догнать Кержакова. Разумеется, для него это очень важно. Он хороший футболист, хороший человек и быстро стал душой в раздевалке», – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoИван Тимошенко
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