  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба не против стать тренером: «Вижу себя Бэтменом и Суперменом, а все, что плохое говорю, – это Веном внутри разговаривает. 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»
23

Дзюба не против стать тренером: «Вижу себя Бэтменом и Суперменом, а все, что плохое говорю, – это Веном внутри разговаривает. 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»

Артем Дзюба ответил на вопрос о желании стать тренером.

– Видишь себя тренером?

– Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.

– А Веномом?

– Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И все, что плохое иногда говорю – это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел.

В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны.

Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями.

Меня это очень сильно пугает – 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.

– Ты всегда говоришь все в лицо. Не все тренеры это делают…

– Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать.

Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер – только если защищаю своих игроков.

У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное – это коннект с игроками, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой думал, что Россия сыграет с Бурунди: «Бурунди или Бруней? Это вообще кто? Многие не знают, где эта страна находится. Просто ужас!»
1621 минуту назад
Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»
4045 минут назад
«Не кажется офсайдом по ТВ-картинке». Экс-судья Фернандес о незасчитанном голе Левандовского «Сосьедаду»
1358 минут назад
Рафинья высмеял отмену гола Левандовского «Сосьедаду» из-за офсайда. Вингер «Барсы» выложил фото ботинок с удлиненными носами
25сегодня, 09:17Фото
Судья Фернандес – Флику об отмене гола Левандовского: «Зачем нам придумывать, если ВАР говорит, что это офсайд? По-вашему, его нет, потому что это против вашей команды»
44сегодня, 09:01
Привлекает возможность развивать инфраструктуру масштабного веб-проекта? Тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 09:00Вакансия
Аморим поговорит с ван Нистелроем о будущем в «МЮ»: «Это легенда клуба. Он проделал отличную работу»
13сегодня, 08:54
Экс-судья Итурральде об отмене гола Левандовского: «Кадр делает не человек, а машина с более чем 30 камерами. Нужно поймать первый контакт с мячом – его бутса опережает соперника»
26сегодня, 08:45
«Хорошее замечание». Бартон оценил твит Медведева про Трампа и «европейских дворняжек», стремящихся «целовать сапоги нового хозяина»
23сегодня, 08:39
КДК рассмотрит удаление Рябчука в матче против «Ростова». Защитник «Спартака» приглашен на заседание
8сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Альгуасиль об отмене гола Левандовского: «Сосьедад» превосходил «Барсу» с 1-й до 95-й минуты. Победа более чем справедлива»
11 минут назад
Де Дзерби – игрокам «Марселя» после 1:3 с «Осером»: «У вас нет яиц! Вы унизили меня и клуб перед нашей публикой»
112 минут назад
Касадо об отмене гола Левандовского: «Лиге придется проверить, его ли это нога. Рано или поздно станет известно, был ли офсайд. Если не засчитали гол, забитый по правилам, это серьезно»
1029 минут назад
Дегтярев о паспорте РФ Сантоса: «Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!»
234 минуты назад
У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера
9сегодня, 09:06
«Локо» намерен продлить контракт Тикнизяна: «Находимся в процессе переговоров, в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает»
5сегодня, 08:21
Посетить итоговый в Турине, игру «Барсы» в ЛЧ или матч НХЛ в Праге? Поговорить с менеджером ХК? Пять интервью и репортажей с Трибуны
сегодня, 08:15Трибуна
Бонгонда об Амарале: «Грустно, что он покинул «Спартак». Он всегда нам помогал и старался быть добрым. Возможно, однажды и я покину команду» 
11сегодня, 07:57
Мусаев о мотивации Кордобы: «Продление контракта никак не должно сказаться на качестве его игры. С «Рубином» нужно было играть вертикальнее» 
3сегодня, 07:44
У Альвареса 7 голов в первых 18 играх за «Атлетико» – лучший результат после Суареса (11)
6сегодня, 07:19