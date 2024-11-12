Григорян о Батракове: «Трудно поверить, чтобы в таком возрасте и упаковка блестела, и содержимое было еще ярче» 

Александр Григорян высоко отозвался об Алексее Батракове.

На счету 19-летнего хавбека «Локомотива » 19 (11+8) очков в 19 матчах сезона, он лучший бомбардир Мир РПЛ.

«Цитирую знаменитого уругвайского писателя: «Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое». Здесь и упаковка, и содержимое очень привлекательно выглядят. Трудно поверить, чтобы в таком возрасте и упаковка блестела, и содержимое было еще ярче.

Просто надоело уже, когда упаковка без содержания. А здесь мы видим, что парень достойный, зрелый, талантливый. Есть за что хвалить. Те же ротации и тактические нововведения без Батракова не совсем функционируют. Пусть он слышит, насколько он хорош, и справляется с этим искушением», — сказал экс-тренер клубов РПЛ .