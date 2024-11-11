Александр Мостовой: «Батраков – главное открытие сезона, видно его потенциал. Главное, чтобы он не стал игроком одного сезона, таких было очень много»
Александр Мостовой оценил игру Алексея Батракова в этом сезоне.
Полузащитник «Локомотива» забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах текущего сезона.
«На мой взгляд, Батраков – главное открытие этого сезона. Очень хорошую игру показывает Алексей – видно его потенциал.
Самое главное, чтобы он не стал игроком одного сезона, таких у нас было очень много», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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