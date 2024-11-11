Александр Мостовой: «Батраков – главное открытие сезона, видно его потенциал. Главное, чтобы он не стал игроком одного сезона, таких было очень много»

Александр Мостовой оценил игру Алексея Батракова в этом сезоне.

Полузащитник «Локомотива » забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах текущего сезона.

«На мой взгляд, Батраков – главное открытие этого сезона. Очень хорошую игру показывает Алексей – видно его потенциал.

Самое главное, чтобы он не стал игроком одного сезона, таких у нас было очень много», – сказал бывший полузащитник сборной России.